رئيس شركة الكهرباء: أضفنا 1550 ميغاوات للشبكة العامة

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، عن خطط وآلية عمل الشركة العامة للكهرباء، وذلك خلال إحاطة قدمها أمام مجلس النواب المُنعقد في طرابلس.

وقال “العبدلي” إن الشركة العامة للكهرباء نجحت في تقليص حجم العجز من 3700 وات إلى 2150، منذ توليه المهام في منتصف العام الجاري.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى أن إدارته نجحت في التفاوض على إعادة بعض الفنيين التابعين لشركتيْ “إنما التركية وسيمنس الألمانية”، إلى سابق عملهم في ليبيا؛ الأمر الذي سينتج عنه دخول وحدات توليد طاقة جديدة للعمل ستضيف أكثر من ألف ميغا وات في المدى القريب.

وأضاف “العبدلي” خلال إحاطته أمام مجلس النواب، أن الشركة تواجه عددًا من التحديات؛ أبرزها الملف الأمني وعمليات السرقة المتكررة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية