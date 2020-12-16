العيساوي: تعديل سعر الصرف خطوة جيدة طال انتظارها

قال وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي اليوم الأربعاء، إن قرار تعديل سعر الصرف الجديد يعتبر خطوة مهمة طال انتظارها.

وأوضح العيساوي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، بأن تعديل سعر الصرف سيكون له آثار مهمة ولعل أهمها حاليا هو فقدان الحكومة لإيرادات الرسم على النقد الأجنبي وما يفرضه ذلك من تحديات لإصلاح الإنفاق العام وخاصة دعم المحروقات الذي لايستفيد منه إلا جزء بسيط من المستحقين له.

وأشار إلى أن ‏الرسم المفروض على النقد كان إجراء استثنائي إيجابي على المدي القصير وله نتائج مدمرة على الإمداد الطويل، مؤكدا إبداء الرأي فيه عدة مرات في الحكومة عندما كان وزيرا.

وأضاف بأن ‏سعر الصرف السابق غير مستفيد منه المواطن لأن المواطن يشتري السلع من السوق بسعر السوق السوداء وأيضا ليس متاح للجميع وكان هناك عدة أسعار للحكومة 1.4 وللاعتمادات 3.6 وسعر السوق السوداء ب7 وهذا مصدر للفساد والتلاعب

“توحيد السعر على الجميع وكل الأغراض شي إيجابي، يحث يتوقع أن ينعكس بشكل جيد أسعار المنتجات والأمور الأخرى”، وفق ما قال العيساوي.

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