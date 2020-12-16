البعثة الأممية تشيد بقرار المركزي توحيد سعر صرف الدينار

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

وقالت البعثة في بيان لها، إنها تعتبر البعثة القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أن “الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين – ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد – لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانباً وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها. وفق البيان.

وكان المصرف المركزي في طرابلس أعلن عن تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بقيمة 4.48 مقابل الدولار الواحد، فيما يتوقع أن يبدأ التعامل بالسعر الجديد مطلع يناير القادم.

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