الخارجية النيابية تبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية سبل التعاون بين البرلمان والوكالة

طبرق 16 ديسمبر 2020 (وال) – أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال الافتراضي مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل، حيث ناقش الطرفان برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وكذلك تطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

بدوره أكد بينيل”على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج. (وال – طبرق) ف م

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