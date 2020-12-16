الكبير يُحاول فك “حصار المؤسسات” عنه

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الشخصيات، وبحسب المركزي فإن هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور وتعزيز التعاون.

وكان من بين اجتماعات الكبير لقاء مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش الذي عقد بدوره اجتماعا مع وزير المالية فرج بومطاري.

وكانت قناة “218” كشفت تفاصيل الاجتماعات المغلفة بستار التعاون قبل أيام، إذ علمت من مصادرها أن الصديق الكبير يبحث عن وضع حلول سريعة لخلافه مع بومطاري، وهذا ما يفسر لقاء النمروش بالمحافظ ووزير المالية فرج بومطاري في ذات اليوم.

وطفت على السطح خلال الفترة الماضية مشاكل عديدة للصديق الكبير مع قيادات مؤسسات اقتصادية ومالية إلى جانب بومطاري، بينهم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ليطرح مراقبون تساؤلاتهم، فيما إذا كان الكبير يبحث عن حلول لإيجاد مخرج حقيقي لأزمة الاقتصاد الليبي أم أن هناك مكاسب شخصية ربما تطيل عمره المهني على كرسي المحافظ.

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