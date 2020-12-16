الخزانة الأميركية تسدد مليار دولار عن السودان

رحبت وزارة المالية السودانية اليوم بقرار وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي.

وستتيح الخطوة الأميركية للسودان الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، كما سيقدم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أيضا ضمانات لمستثمرين أمريكيين من القطاع الخاص يمكن أن تبلغ بشكل مبدئي ما إجماليه مليار دولار، وفق ما أفادت به القائمة بأعمال وزير المالية السوداني هبة أحمد.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفع اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا هذه الخطوة تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

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