سلامة يُنهئ الليبيين بقرار توحيد سعر الصرف

قدم الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، التهنئة لليبيين بقرار توحيد سعر الصرف من قبل المصرف المركزي.

وأوضح سلامة في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء، بأنه على الرغم من الخلافات والعراقيل تمكنت ليبيا من جمع مجلس إدارة مصرفها المركزي للمرة الأولى منذ سنوات ومن اعتماد سعر صرف موحد للدينار.

وأشار في التغريدة إلى أنه “لن يكتم بالمقابل حرقة اللبناني الضائع بين 5 أو 6 أسعار مختلفة لعملته الوطنية المتهالكة. اوليس يستحق قرارا مماثلا ينهي حيرته؟”.

وكان المصرف المركزي بطرابلس أعلن عن تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بقيمة 4.48 مقابل الدولار الواحد، فيما يتوقع أن يبدأ التعامل بالسعر الجديد مطلع يناير القادم.

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