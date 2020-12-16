آغا: سيتم خفض سعر الصرف تدريجيا في مدة زمنية قصيرة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي آغا، اليوم الأربعاء، أن بيان تعديل سعر الصرف كان بعيد عن روح التفاؤل، لافتا إلى أنه شابه الغموض والظلامية.

وقال آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” حسب معلوماتي والتي استمدتها من خلال نقاشي مع الأستاذ علي الحبري، الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة، فإن السعر 4.48 هو سعر البداية وأنه سيتم انخفاضه تدريجيا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي”.

وأشار آغا، إلى أنه سيتم ضخ العملة لجميع المصارف بدون قيود تعجيزية تمكنها من فتح الاعتمادات وبيع العملة للأغراض الشخصية بكل سهولة ويسر.

وتأتي تصريحات آغا، بعدما اعتمد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار عند 4.48 للدولار الواحد مؤكداً؛ سريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية بدأ من مطلع يناير المقبل.