عصر لـ”صدى”: نتائج كارثية سيتسبب بها سعر الصرف الجديد

قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر إن محاسبي المركزي الذين تقمصوا عباءة رجال الاقتصاد ارتكبو كارثة اقتصادية من خلال تعديل سعر الصرف الجديد.

وأوضح الوزير في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأنه كان من الأجدر أن يكون الإصلاح الاقتصادي من خلال الدولار الجمركي وأن لايتم إنهاك وإضعاف الدينار الليبي والسقوط الحر نحو التضخم وإنهاك أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف: “الوضع قد يكون أو يبدوا جيد أمام الذين يقولون إن الأسعار بالسوق مقومة على الدولار بأكثر من 6 دينار وتناسوا هؤلاء أن الناس صرفت كل مدخراتها السابقة واستنفذتها وهي على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وأشار منير عصر إلى أن السؤال الأهم هو هل يستطيع المركزى طرح عملة أجنبية تقابل حجم الطلب على النقد الأجنبي أم سندخل سوق سوداء جديدة قد تلتهب نيرانها لتقضي على ما تبقى من أمل المواطن الذي سئم من حقول التجارب.

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