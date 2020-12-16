حسني بي: توحيد سعر الصرف سيؤدي لحل أزمة السيولة وانخفاض الأسعار بنسبة تفوق 30%

قال رجل الأعمال “حسني بي” اليوم الأربعاء إن قرار مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف لجميع الأغراض “حكومة وشعب” هو خبر مفرح وسيكون له نتائج إيجابية.



وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من نتائج توحيد سعر الصرف توفير السيولة في المصارف وتقوية القوة الشرائية للدينار وانخفاض أغلب الأسعار بنسبة تفوق 30%.



وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قد اتخذ قرارًا ظهر اليوم بتعديل سعر الصرف لجميع الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية ليصبح بقيمة 4.48 دينار للدولار، وذلك اعتبارًا من يوم الثالث من يناير القادم.

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