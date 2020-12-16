خاص…تفاصيل جديدة هامة عن سعر الصرف الجديد وحجم الاحتياطيات… واجتماعات اقتصادية قريبة حول توحيد الميزانية

علمت صحيفة صدى الاقتصادية أن اللجنة الفنية المكلفة بتعديل سعر الصرف قدمت عدد من السيناريوهات وهي التي اعتمد مجلس إدارة المركزي عليها السعر اليوم .

كما أفادت مصادر صدى الاقتصادية أن السيناريوهات التي وضعتها اللجنة تبدأ من 3.00 دينار إلى 5.00 دينار و أمام كل سعر وضعت اللجنة التأثيرات المتوقعة لهذا السعر على عدد من المتغيرات منها عرض النقود وكافة أوجه الإنفاق وميزان المدفوعات وغيرها من المتغيرات وبالتالي اقترحت اللجنة على المجلس أن سعر 4.48 هو سعر مناسب في ظل المعطيات الحالية وناقش المجلس هذه السيناريوهات خلال فترة أسبوعين لدراسة تداعيات هذا السعر ومن ثم اتخذ القرار بناءً على توصيات اللجنة .

و بحسب المصادر تبلغ احتياطيات مصرف ليبيا من النقد الأجنبي حوالي 55 مليار دولار، وسيكون هناك اجتماعات الفترة القادمة ما بين مجلس إدارة البنك المركزي .

المصادر كشفت أيضاً عن اجتماع قريب يجمع ما بين وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” ووزير المالية بالمؤقتة “مراجع غيث” لمناقشة توحيد الميزانية وعدد من المواضيع الهامة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية