اقتصاد

أسواق النفط العالمية تتعافى .. وسعر خام برنت بحدود 51 دولارًا للبرميل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

حافظت أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستوياتها التصاعدية في ظل تعافي الطلب بعد بدء استخدام لقاحات الوقاية من فيروس كورونا وتوافق تحالف الدول المنتجة للنفط “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وتراوح سعر خام مزيج برنت في حدود 51 دولارًا للبرميل، حيث سجل مساء اليوم الأربعاء 51.04 للبرميل، في حين تداول الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند سعر 47.80 دولارًا للبرميل.

وتعافت أسواق النفط في شهر ديسمبر الجاري، حيث تجاوز سعر خام برنت في العاشر من هذا الشهر حاجز الـ51 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ شهر مارس الماضي بعد الانتشار الكبير لجائحة كورونا في مختلف دول العالم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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