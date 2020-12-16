وزير الاقتصاد: توحيد سعر الصرف الذي قام به المركزي تمت التضحية فيه بالمواطن

بنغازي 16 ديسمبر 2020 (وال) – تساءل وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية، منير عصر، اليوم الأربعاء، عما إذا كان سيعاد تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي وفقا لسعر الدولار بـ 4.48 دينار وأيضا أصول المصارف التجارية بالنقد الأجنبي وفقا للسعر الجديد؟، مؤكداً أن توحيد سعر الصرف تمت التضحية فيه بالمواطن الليبي البسيط.

وأوضح الوزير في تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “إعادة تقييم أصول المركزي التي تقدر بـ75 مليار دولار، وفق سعر 4.48 للدولار، تصبح 336 مليار دينار ليبي”.

وأشار معالي الوزير إلى أن المتعارف عليه أن “أرباح المركزي جزء من الميزانية العامة للدولة، متسائلاً من جديد: هل معنى هذا أن المركزي أطفى الدين العام بضغط زر واحد من المواطن؟”.

وتابع معاليه: “القرار مهما كان له مكاسب وخسائر وتحديات وتضحيات، فإن التضحية تمت بالمواطن البسيط والمكاسب للبنوك والخسائر لقوة الدينار الليبي والتحدي ما ستفصح عنه الأيام”. (وال – بنغازي) س س

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