ارتفاع جديد للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي بالتفصيل

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات نسبية في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 16-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.93 و5.92 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.93 دينار

اليورو = 6.98 دينار

الجنية الإسترليني 7.60 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.15 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 7.95 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب233 دينار

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