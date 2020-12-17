تعرف على سعر اليورو والاسترليني الجديد مقابل الدينار الليبي وفقاً لسعر الصرف المحدد

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تمت يوم الاربعاء في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي تناول العديد من المواضيع أبرزها تحديد سعر الصرف الجديد للدينار الليبي مقابل الدولار والعملات الاجنبية .

وقالت المصادر أن أن أسعار الصرف لكل من اليورو والجنيه الاسترليني والدولار وفقاً لسعر الصرف الجديد للدينار مقابل وحدات السحب الخاصة (0.1555) كالآتي:

سعر اليورو مقابل الدينار: 5.43 دينار ليبي

سعر الجنية الاسترليني مقابل الدينار: 5.98 دينار ليبي

يشار إلى أن السعر الحالي لليورو يبلغ 1.6371 د‫ينار ليبي وفقاً للمصرف المركزي، بينما يبلغ سعر الجنية الاسترليني 1.8118 د‫.‬ل.

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