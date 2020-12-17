مسؤول بالمصرف المركزي يكشف عن تخفيض تدريجي لسعر الصرف

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء ، رمزي رجب الأغا، عن تخفيض تدريجي لسعر الصرف الجديد للدولار الامريكي، مشيراً إلى إن صياغة بيان تعديل سعر الصرف كانت بعيدة عن روح التفاؤل والإيجابية لدى المواطن، والذي قد شابه الغموض والظلامية.

وقال الأغا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “حسب معلوماتي والتي استمدتها من خلال نقاشي مع رئيس المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة، فإن السعر 4.48 هو سعر البداية، وسيتم انخفاضه تدريجيا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي”.

وأضاف الآغا: “سيتم ضخ العملة للجميع المصارف دون قيود تعجيزية تمكن المصارف من فتح الاعتمادات وبيع العملة للأغراض الشخصية بكل سهولة ويسر”،حسب قوله.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من تاريخ 3 يناير 2021.

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