مصدر مسؤول بالمصرف المركزي يكشف أسباب اعتماد سعر الصرف الجديد

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن السبب وراء اعتماد سعر الصرف الجديد بقيمة 4.48 دينار لكل دولار، يأتي نتيجة لوجود مؤشرات وتحديات.

وأضاف المصدر وفقاً لتصريحات نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية، أن لمؤشرات والتحديات تتمثل في دين عام يصل إلى 150 مليار ،وعرض النقود يصل إلى 125 مليار وناتج محلي منخفض يصل إلى 30 مليار لهذه السنة بينما كان يصل إلى 61 مليار لسنة 2019 نتيجة لتفشي فيروس كورونا وإغلاق النفط .

وأوضح المصدر أن هناك مساعي لتوحيد الميزانية وحلحلة مشكلة المقاصة بعد صدور قرار بتشكيل لجنة أخرى وانتهاء أعمالها.

وأفاد المصدر أنه في حال استقرت الأوضاع وتم تخفيض عرض النقود وحلحلة الإشكاليات بعد الاطلاع على المؤشرات سيتم تخفيض هذا السعر تدريجياً.

يشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي، قرر تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 3 يناير 2021.

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