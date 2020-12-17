اقتصاد

حصري.. ضمنها سيكون السعر متاحاً للجميع وستُرفع القيود في معظمها … “الحبري”: يكشف لصدى تفاصيل هامة حول توحيد سعر الصرف الجديد

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” لصحيفة صدى الاقتصادية حول اعتماد وتوحيد سعر الصرف على 4.48.

حيث قال أن السعر مبني على دراسة تناولت كل مظاهر الخلل في الاقتصاد الليبي الذي يعاني من أعراض متعددة أصبح الاستمرار فيها نوع من الانتحار الاقتصادي .

وتابع “الحبري” بالقول: السعر سيكون محل رصد و متابعة من لجنة مختصة وسترفع تقارير دورية للمجلس لاجراء المعالجات اللازمة.

وأفاد بالقول: سيكون السعر متاحاً للجميع وسترفع القيود في معظمها وسيحدث انفراجة كبيرة في السيولة .

وقال “الحبري”: ستكون الميزانية العامة في حالة توازن وربما في إطار شبكة الأمان الاجتماعي يتم سداد علاوة العائلة كداعم للأسر .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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