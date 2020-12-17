“الوطنية للنفط” تدين قيام مجموعة مسلحة بالتدخل في مهام شركة البريقة وتحذر من استهداف مقرات الشركات النفطية بسيارات مفخخة

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط مساء أمس الأربعاء بيانا أدانت فيه قيام “جماعة مسلحة تحت رداء الشرعية” بالتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط بهدف تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها، وفق نص البيان.



وأكدت المؤسسة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أفراد تلك المجموعة المتورطين في الابتزاز، كما تؤكد بأنها على تواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية و مكتب النائب العام، وقدمت بلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم “السافرة”.



وحذرت المؤسسة في بيانها من ورود معلومات تفيد بأن مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية مستهدفة بسيارات مفخخة، في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.



وشددت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام بيانها على أنها لن تدخر جهداً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة على المستويين المحلي والدولي، معبرةً عن رفضها التام لمثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط الوطني والمستخدمين ممن يقومون بجهود جبارة لمحاولة الحفاظ على استمرار تشغيل كافة مرافق قطاع النفط الحيوي.

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