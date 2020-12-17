“العامة للكهرباء” تطلق حملة جباية وسداد الديون المتراكمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء عن انطلاق حملة جباية وسداد الديون المتراكمة على المواطنين منذ سنوات لصالح الشركة.



وطالبت الشركة في منشور نشرته دائرة الإعلام بالشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كافة المواطنين بضرورة التوجه إلى مكاتب الجباية في أقرب وقت ممكن لسداد ما عليهم من ديون وتسوية أوضاعهم التعاقدية.



وتعاني الشركة العامة للكهرباء من شح في الموارد المالية اللازمة لها لصيانة محطات التوليد في ظل عدم سداد الديون المتراكمة لصالح الشركة من قبل الجهات العامة والخاصة والمواطنين منذ سنوات.

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