شنبارو: أغلب البلديات شاركت في مقترح ميزانية 2021

قال وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني عبدالباري شنبارو، إن أغلب المجالس البلدية شاركت في مقترح الميزانية للعام القادم 2021، رغم ضبابية الرؤية.

وأوضح شنبارو في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، إن مشاركة البلديات هذه المرة كانت بطرق غير معتادة نتيجة عدم وضوح الرؤية حول حجم الميزانية بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكانت الأخبار تتحدث عن عدم مشاركة البلديات في تقدير الميزانية الخاصة بالعام القادم، رغم اتخاذ إجراءات فعلية من قبل وزارة المالية بشأن قانون الإدارة المحلية ونظام الإيرادات المحلية.

ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد تحسن في خدمات المقدمة من قبل البلديات في حال تمكنت من إدارة وجباية الإرادات المحلية، وفق القانون رقم 59.

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