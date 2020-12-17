ويليامز : إحياء الإقتصاد الليبي جزء حيوي بهدف تطوير الإصلاحات و إستعادة ثقة الشعب

قالت مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أمس الأربعاء أن إحياء الاقتصاد المحطم هو جزء حيوي من طريق العودة إلى الحياة الطبيعية ، بهدف “تطوير إصلاحات اقتصادية مهمة واستعادة ثقة الشعب في إدارة الاقتصاد الليبي .

و اضافت ويليامز أن المراجعة الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي كجزء من عملية إعادة توحيد البنك وإعادة إنشاء آليات المساءلة الوطنية بالكامل قد اكتملت الآن تقريبًا في منتصف الطريق.

و اشارت ويليامز إلى أنها تخطط لعقد أول اجتماع افتراضي للجنة القانونية في 21 ديسمبر وطلبت من مصرف ليبيا المركزي الموافقة على أن إنشاء اللجنة ، سيشير إلى بداية “المرحلة التحضيرية” التي تقود حتى الانتخابات و أن كان من المهم الاستمرار في التحرك نحو الانتخابات وعدم السماح لأي عقبات أن تقف في الطريق أو قضاء الوقت في التقاضي بشأن الماضي.

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