الرقابة الإدارية التابعة للبرلمان بطبرق تعلن عن عدد القضايا التي تم رصدها

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق أن إدارة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية قامت خلال السنوات الماضية بالتحقيق في عدد كبير من القضايا، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو إلى المجالس التأديبية المختصة.

ووفقا للهيئة فقد بلغ عدد القضايا المتداولة بالإدارة العامة للتحقيق خلال عام 2019م (332) قضية، منها (177) قضية مرحلة من عام 2018م، وعدد (205) قضية واردة خلال عام 2019م.

كما بلغ عدد القضايا المنجزة خلال عام 2019م عدد (261) قضية شملت (606) متهم )، و بلغ عدد الوقائع الجنائية بالقضايا المحالة إلى النيابة العامة والمحالة إلى المحامي العام بمحكمة أستئناف بنغازي والبيضاء وطبرق خلال السنوات من 2015م إلى سنة 2020م عدد (169) قضية.

وبحسب الهيئة فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى المجالس التأديبية المختصة وهي (مجلس التأديب الأعلى، والمجلس التأديبي للمخالفات المالية، ومجلس التأديب العام) خلال عام 2019م عدد (173) قضية، وعدد المتهمين فيها (364) متهم.

و بلغ عددالقضايا التي صدرت فيها قرارات بالإدانة من المجالس التأديبية للمخالفات المالية بنغازي والجبل الأخضر خلال عامي 2019م، 2020م عدد (20) قضية، وتتمثل في عدد قرارات العزل من الوظيفة (7) موظفين و عدد قرارات خفض الدرجة (14) موظف، وعدد قرارات اللوم والإنذار (14) موظف، وعدد قرارات الحرمان من الترقية (6) موظفين، وعدد قرارات الخصم من المرتب (3) موظفين، وعدد قرارات الغرامة (2) موظف.

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