وقفة احتجاجية لأصحاب شركات الخردة أمام وزارة الاقتصاد بطرابلس

نظم عدد من أصحاب وموظفي شركات وتجار الخردة بالمنطقة الغربية والوسطى أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام وزارة الاقتصاد والصناعة بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإعادة فتح تصدير الخردة إلى الخارج.

ورفع المحتجون عدد من الشعارات واللافتات عبروا فيها عن استيائهم من الوزارة بسبب تجاهلها لمطالبهم المتكررة لفتح التصدير من جديد، وذكر التجار أن تصدير الخردة يعتبر جزءًا من الدخل المحلي باعتبارها مصدر دخل لعدد كبير من العائلات.

ووفق بيان لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، استقبل وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد المحتجين داخل مقر الوزارة، حيث تحدث مع المفوض من قبل الشركات والتجار للتواصل مع الوزارة وعدد من مندوبي الشركات والتجار.

وبحسب البيان، عرض عدد من مندوبي الشركات والتجار جميع مطالبهم والمشاكل التي يعانوها جراء إقفال التصدير، حيث أكد الوكيل على نقل كل هذه المطالب لوزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري فورًا.

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