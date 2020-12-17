السراج يبحث وضع خارطة طريق للوصول للاستقرار المالي والاقتصادي

قالت حكومة الوفاق الوطني في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس فائز السراج بحث وضع خارطة طريق للوصول للاستقرار المالي والاقتصادي خلال اجتماعه مع وزير المالية فرج بومطاري ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.

وأوضح البيان بأن السراج عبر عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب كان ملحاً بتوحيد سعر صرف الدينار، حيث يعتبر هذا القرار ركيزة الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنها السراج واعتمدها في سبتمبر 2018.

وتناول الاجتماع مراحل خارطة الطريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن السراج خلص إلى أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث يعد توحيد سعر الصرف “الذي أقر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2020” من أهم مقومات نجاحه.

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