الشكري : “تعديل الصرف” خطوة.. تلزمها خطوات

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب، محمد الشكري: بقدر ترحيبنا بخطوة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف؛ إلا أننا نؤكد على ضرورة اختيار السعر والحفاظ عليه وتعديله من فترة زمنية لأخرى؛ حتى الوصول إلى السعر التوازني الذي يحقق الاستقرار.

وأضاف “الشكري” في تدوينة مطولة عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: لابد من أن تصحب خطوة تعديل سعر الصرف خطوات أخرى من بينها تكوين لجنة فنّية لحلّ مشكلة المقاصة، وخاصة أرصدة المصارف المتراكمة لدى مصرف ليبيا المركزي ببنغازي ، والالتزام بعدم طباعة أي عملة جديدة، وإصدار تعليمات للمصارف بالالتزام بتعليمات الحوكمة وتوجيهها بتخصيص نسبة من ودائعها شبه الثابتة للإقراض الإنتاجي، والتزام وزارة المالية بأبواب الميزانية وبنودها وترشيد الإنفاق.

وأردف محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب: الجرّاح الماهر بعد أن يشخص حالة مريضه ويقرر إجراء العملية يتأكد من توفر الظروف الملائمة لنجاحها، ونعترف بأن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

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