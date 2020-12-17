“التجارة والتنمية” يستأنف قبول طلبات منحة أرباب الأسر.. تعرف على الشروط

أعلن مصرف التجارة والتنمية، مساء الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، عن البدء في استئناف قبول طلبات بيع النقد الأجنبي لمنحة أرباب الأسر لعام 2019، وذلك عبر فروعه ووكالاته, للأشخاص الذين لم يستفيدوا من المنحة سابقًا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أتمّوا عملية الحجز، ولم تستكمل عملية الشحن لهم العام الماضي.

وأشار مصرف التجارة والتنمية إلى أن آخر موعد لعمليات الحجز و استقبال الطلبات؛ سيكون نهاية دوام الـ31 من ديسمبر الجاري، موضحًا أنه يمكن الحجز للمواليد لعام 2020، الذين تم استكمال إجراءاتهم في السجل المدني.

وفي السياق ذاته، كشف المصرف عن المستندات المطلوبة لإتمام الاجراءات، وهي “شهادة الوضع العائلي وصورة من جواز سفر رب الأسرة وربط شفرة الهاتف لرب الأسرة بالرقم الوطني بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب شراء العملة الأجنبية”.

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