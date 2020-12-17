الان.. ارتفاع جماعي وهذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي بالتفصيل

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات ملحوظة في تداولات السوق الموازية مساء الخميس.

وقفز الدولار الامريكي في تعاملات ظهر اليوم، إلى 6.08 في اعلى سعر له حتى الان قبل ان يعود للتقهقر بشكل طفيف إلى 5.91 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 17-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.90 و5.91 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.92 دينار

اليورو = 7.25 دينار

الجنية الإسترليني 8.05 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.22 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الدينار الاردني 8.35 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب240 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب279.9 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب293.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب319.9 دينار.

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