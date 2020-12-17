“الخليج العربي” تُشارك بالاجتماع الأول لقسم إعلام قطاع النفط

نظم المكتب الإعلامي بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا مع جميع مكاتب أقسام الإعلام بالشركات النفطية، عبر الدائرة المغلقة، يوم الأربعاء، بمشاركة رئيس قسم الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط، أحمد العريبي.

وشهد الاجتماع، بحث الوضع الإعلامي بالشركات، وتحسّس الصعوبات والمشكلات، التي يعاني منها هذا المجال بالإضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين القنوات الإعلامية بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية والمشاركة الفاعلة فيما بينها.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على دعم رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، للمجال الإعلامي بقطاع النفط، وأهميته لإيضاح الصورة عن نشاط القطاع في ليبيا، إلى جانب تسليط الضوء على المجهودات التي يبذلها العاملون؛ للمحافظة على سير العمل بالشكل المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية