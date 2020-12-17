شركة “الواحة” تبحث آلية احتساب ساعات العمل الإضافي

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة “الواحة للنفط”، نوري الصيد، عودة الرعاية الصحية والنقل الجوي إلى المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، وذلك خلال لقائه أعضاء نقابة عمال الشركة، الأربعاء.

وشهد الاجتماع، بحث الآلية المتعلقة باحتساب ساعات العمل الإضافي , بالإضافة إلى مناقشة تحسين الخدمات التموينية، وتوفير الظروف الملائمة لأجل عودة العاملين؛ بما يدعم استمرار جميع الأعمال والمشروعات لتحقيق مستهدفات الشركة.

وأكد “الصيد”، في ختام اللقاء، على ضرورة الاهتمام بالمورد البشري، وتذليل كل العقبات للزيادة من عجلة الإنتاج، وفقًا للإمكانيات المتاحة, إلى جانب التأكيد على التركيز على أداء العمل والتعاون لتحقيق أهداف “الواحة”، على الرغم من الظروف التي يمرّ بها قطاع النفط والغاز ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة الإدارة، بدور مستخدمي شركة “الواحة”، ومساهمتهم في الحفاظ على أصول الشركة بالحقول والميناء، عدا عن نجاحهم في حلحلة كل العراقيل الفنية خلال فترة التوقف وتطبيق إجراءات التصدي لجائحة “كورونا”.

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