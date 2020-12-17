النفط يُسجّل أعلى سعر له منذ 9 أشهر

صعدت أسعار النفط عند افتتاح جلسة، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر؛ بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، أكبر من المتوقع، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقته الأسعار بعد التقدم في التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وبحلول الساعة 11:00، بتوقيت ليبيا؛ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت”، ارتفاعًا بحوالي 72 سنتًا إلى 51,80 دولارًا للبرميل، وبالمقابل ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 71 سنتًا ليسجل 48,53 دولارًا للبرميل.

يذكر أن الخامين القياسيين بلغا أعلى مستوياتهما منذ أوائل شهر مارس الماضي.

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