شحن مليون برميل نفط عبر ميناء “البريقة”

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية، مساء الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رُسوّ قطر ناقلة النفط “سي جرانيت”، يوم الثلاثاء، على أرصفة الخليج العربي بميناء البريقة؛ لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وقالت الشركة: ناقلة النفط غادرت أرصفة الميناء يوم الأربعاء، بعد تقديمها الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ “1” والقاطرة إنقاذ “7” والقارب إرشاد “2”، إلى جانب القارب إرشاد”5″، والقاطرة الناظورة المؤجّرة من الشركة الليبية للموانئ.

وكان الميناء قد استقبل، الأسبوع الماضي، الناقلة “غلادياتور” النفطية لشحن الكمية ذاتها التي شحنتها الناقلة “جرانيت”.

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