اقتصاد

حركة السفن في ميناء “طبرق” البحري

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة حول السفن التي رست في ميناء “طبرق” البحري، يوم الأربعاء.

وقد استقبل الميناء سفينة نقل الإسمنت “سي كوين” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها نحو أربعة آلاف و250 طنًا من الإسمنت طبليات, بالإضافة إلى رُسوّ السفينة “ماناسا ام” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت”، مُحمّلة بثلاثة آلاف طن من الخردة.

هذا، وقد دخلت إلى أرصفة ميناء طبرق؛ السفينة “ليو” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 500 طن من السكر طبليات.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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