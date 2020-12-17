حركة السفن في ميناء “طبرق” البحري

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة حول السفن التي رست في ميناء “طبرق” البحري، يوم الأربعاء.

وقد استقبل الميناء سفينة نقل الإسمنت “سي كوين” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها نحو أربعة آلاف و250 طنًا من الإسمنت طبليات, بالإضافة إلى رُسوّ السفينة “ماناسا ام” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت”، مُحمّلة بثلاثة آلاف طن من الخردة.

هذا، وقد دخلت إلى أرصفة ميناء طبرق؛ السفينة “ليو” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 500 طن من السكر طبليات.

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