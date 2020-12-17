“الخليج” تعتمد تقنية هي “الأولى في ليبيا وشمال أفريقيا” لحفر الآبار

أعلنت شركة “الخليج العربي للنفط”، عن الانتهاء من إعادة حفر بئر جديد بحقل مسلة؛ وذلك بالتعاون مع شركة “شلمبرجير للخدمات النفطية”.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أنه تم استخدام تقنية تجسير المكمن وتقوية جدار البئر، إضافة إلى استخدام سوائل الحفر.

وأضافت الشركة في بيانها، أن هذه التقنية تساهم في إعادة حفر الآبار مستقبلاً، وتقلّص تكاليف الحفر الاعتيادي، وذلك في مدة زمنية أقل وقدرة إنتاجية أعلى.

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أنها أول شركة بقطاع النفط في ليبيا وفي شمال أفريقيا؛ تُنفّذ هذه التقنية.

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