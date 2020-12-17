ميناء “الحريقة” يستعدّ لشحن 22 ألف طن زيت ثقيل

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن رسوّ ناقلة نفط على رصيف شركة “البريقة”؛ لتسويق النفط بميناء “الحريقة” النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها، عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة التي تحمل اسم “أريان”، ستقوم بشحن حوالي 22 ألف طن زيت ثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وكانت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية، قد أعلنت عن رسوّ ناقلة النفط “سي جرانيت” على أرصفة الخليج العربي بميناء “البريقة”؛ لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وأ ضافت الشركة أن ناقلة النفط غادرت أرصفة الميناء، بعد تقديم الخدمات البحرية لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية