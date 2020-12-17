بالتعاون مع “الكوميسا”.. ” اقتصاد الوفاق” تطلق مشروع تمكين المرأة

بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة “الوفاق”، مع منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”؛ آليات إطلاق مشروع صوت 50 مليون امرأة أفريقية.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد عبر الإنترنت، بحث آليات المشروع الذي تنفذه المنظمة، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في 38 دولة أفريقية، ويموّله بنك التنمية الأفريقي، من خلال إنشاء منصة إلكترونية تتيح لسيدات ورائدات الأعمال سهولة عملية التواصل؛ من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخدمات الاقتصادية والمالية للمشروعات المراد تنفذيها.

وخلُص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل يضم كافة المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص، ومندوبين عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ذات علاقة بطبيعة عمل المشروع؛ إذ سيتولى جمع البيانات والمعلومات التي تحتاجها سيدات ورائدات الأعمال وتحميلها على المنصة الإلكترونية، بشكل يساهم في تنمية المشروعات الخاصة بهن وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهن.

وقد شارك في الاجتماع مسؤول ملف “الكوميسا” ونقطة الاتصال بوزارة الاقتصاد والصناعة عبد الله نصر الجدي، رئيس قسم التعاون الدولي، ورئيس قسم تمكين المرأة بالوزارة، وعضو مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ورئيس المنظمة الليبية الإفريقية للتعاون والتنمية.

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