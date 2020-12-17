خاص.. المركزي يوجه رسالة هامة لرئيس المصرف الليبي الخارجي “عبد اللطيف الكيب” … ويؤكد عرقلة مجلس الوزراء لاصلاح البنك

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على حصريا مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي “عبد اللطيف الكيب” .

تضمنت المراسلة أن الكيب قد راسل مصرف ليبيا المركزي وتعد هذه المراسلة من شخص منتحل للصفة وفقاً للمراسلة .

كذلك إن ما تم التسليم وتكليفكم كرئيس للمصرف الخارجي تم بشكل غير قانوني من قبل جمعية عمومية غير شرعية ، بالإضافة إلى أنه وجب موافقة محافظ المركزي على ذلك في حال تم تعيين رئيس أو أعضاء ومدير عام للمصرف الخارجي لأنها من جهات التابعة له .

وتضمنت المراسلة أن الكيب تحدث عن اعلاء المصلحة الوطنية والعمل بروح فريق لاصلاح المصرف الخارجي وهو ما تخالفه الوقائع والأحداث التي أنتجها مجلس الوزراء بتدخله في عمل الخارجي وعرقلة جهود المركزي .

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