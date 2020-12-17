المصرف الإسلامي يعلن توقف بعض خدماته نتيجة الجرد السنوي

أعلن المصرف الليبي الإسلامي اليوم الخميس، عن توقف بعض الخدمات التي يقدمها المصرف نتيجة قرب إنتهاء السنة المالية وما يتطلب ذلك من عمليات جرد سنوي على نطاق واسع.

وقال المصرف في بيان مقتضب على فيسبوك، إن إيقاف الخدمات يأتي نظرًا لما يتطلب ذلك من اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بالجرد السنوي وتسوية الحسابات بالإضافة إلى الإيقاف الجزئي لبعض الخدمات.

وأشار إلى أن الخدمات التي تم إيقافها، إصدار الحوالات الخارجية بالنقد الأجنبي وإيقاف السحب والإيداع من الخزائن، إضافة إلى إيقاف المقاصة والصكوك المصدقة، مؤكدًا بأنه سيتم مباشرة استئناف خدمة الحوالات الخارجية بالنقد الأجنبي مع بداية يناير القادم.

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