خاص… ضمنها الابتعاد عن الخلافات… رئيس مجلس إدارة مصرف الخارجي يوجه رسالة للعاملين بالبنك

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي للعاملين بالبنك داخل البلاد وخارجها .

وطالب الكيب خلال المراسلة الابتعاد عن الخلافات وزرع الفتن والصراعات فيما بين موظفي الخارجي ، وأن لا يشغلهم غير مصلحة الوطن .

وقال الكيب خلال المراسلة : لقد تعاهدنا جميعاً لبذل الجهد مجتمعين لإعادة هذا المصرف إلى مكانته التي يستحقها مع أمله تعاون كافة الجهات .

وأفاد الكيب أنه مهما طال الوقت وقصر باستمرار هذا المجلس بالتوافق بشأنه أو رأى غيرنا إلغاؤه مع أمله أن لا يكون كذلك ومطالباً العاملين الالتفات لمهامهم واتقان عملهم على أكمل وجه .

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