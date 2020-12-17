الحبري: سعر الصرف الجديد سيحدث انفراجة كبيرة في السيولة

البيضاء 17 ديسمبر 2020 (وال) – علق محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، على قرار اعتماد وتوحيد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، سعر الصرف على 4.48.

الحبري، وفي تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، قال: “إن السعر مبني على دراسة تناولت كل مظاهر الخلل في الاقتصاد الليبي، الذي يعاني من أعراض متعددة أصبح الاستمرار فيها نوع من الانتحار الاقتصادي”، مضيفاً “السعر سيكون محل رصد و متابعة من لجنة مختصة وسترفع تقارير دورية للمجلس لاجراء المعالجات اللازمة”.

ولفت إلى أنه سيكون السعر متاحاً للجميع وسترفع القيود في معظمها وسيحدث انفراجة كبيرة في السيولة، موضحاً ستكون الميزانية العامة في حالة توازن وربما في إطار شبكة الأمان الاجتماعي يتم سداد علاوة العائلة كداعم للأسر”. (وال – البيضاء) س س

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