اقتصاد المؤقتة تُحدد الرسوم الخاصة بمستندات الأنشطة التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة اليوم الخميس، عن تحديد رسوم جديدة والخاصة بمستندات الأنشطة التجارية بمكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين التابعة لمراقبة الاقتصاد.

وبحسب قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة الذي يحمل الرقم 8، تحدد الرسوم المالية مقابل المستندات التي تمنح من مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين بحسب الشكل القانوني للنشاط والمقابل المادي.

وتشمل قائمة الأنشطة التجارية في القرار، النشاط الفردي والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة والقابضة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروع الشركات المحلية والمعتمد التجاري.

وتبلغ قيمة المستندات الخاصة بإصدار سجل تجاري ورخص تجارية أيضا 10 دينارات، إضافة إلى أن قيمة التجديد والتعديل والشطب تبلغ 5 دينارات فقط.

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