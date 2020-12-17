دريجة يتحدث عن العقبات التي يجب تجاوزها بعد تعديل سعر الصرف

قال رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة، إن هناك عقبات كثيرة تلي قرار تعديل سعر الصرف والتي ستمكن في حال تجاوزها من تحسين الأوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح دريجة في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس، بأن توحيد الميزانية وترشيد مصروفات الحكومة وتفعيل أدوات الحكم المحلي لتقديم الخدمات الأساسية على مستوى البلديات بعيداً عن المركزية هو العقبة التالية لسعر الصرف والتي ستحسن من الوضع الاقتصادي والسياسي أكثر.

وكان المصرف المركزي قرر أمس الأربعاء تعديل سعر صرف الدينار بدلا من 1.40 ليصبح 4.48 دينار مقابل الدولار الواحد، بينما سيتم العمل بالسعر الجديد في 13 يناير من العام القادم.

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