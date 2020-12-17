الحبري : سعر الصرف الجديد مبني على دراسة وسيحدث انفراجة كبيرة

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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري إن اعتماد وتوحيد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس سعر الصرف على 4.48 مبني على دراسة تناولت كل مظاهر الخلل في الاقتصاد الليبي.

الحبري أشار في تصريح صحفي إلى أن السعر سيكون محل رصد ومتابعة من لجنة مختصة وسترفع تقارير دورية للمجلس لإجراء المعالجات اللازمة، مبينا أن السعر سيكون متاحاً للجميع وسترفع القيود في معظمها وسيحدث انفراجة كبيرة في السيولة.

وأوضح أنه ستكون الميزانية العامة في حالة توازن وربما في إطار شبكة الأمان الاجتماعي يتم سداد علاوة العائلة كداعم للأسر.

وفي ذات الشأن، أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، أن صياغة بيان تعديل سعر الصرف كانت بعيدة عن روح التفاؤل والإيجابية لدى المواطن، والذي قد شابه الغموض والظلامية، وفق قوله.

الأغا قال في تدوينة له على حسابه الشخصي بفيسبوك “حسب معلوماتي والتي استمدتها من خلال نقاشي مع رئيس المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة، فإن السعر 4.48 هو سعر البداية، وسيتم انخفاضه تدريجيًا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي”.

وأضاف أنه سيتم ضخ العملة للجميع المصارف دون قيود تعجيزية تمكن المصارف من فتح الاعتمادات وبيع العملة للأغراض الشخصية بكل سهولة ويسر.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي أمس الأربعاء تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.