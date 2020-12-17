خاص: أبرزها التسويق الاستثمارات الليبية بالخارج بالمخالفة .. الأجهزة الرقابية تكشف تفاصيل جديدة عن قضية “مالك الهمالي بعيو”

علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل جديدة حول قضية مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات “عبد المالك الهمالي بعيو” .

المصدر أكد استمرار مدير شركة الإنماء للنفط والغاز (ليبيا) التابعة لصندوق الإنماء الليبي (ومدير فرعها في تونس في نفس الوقت) في استغلال مبلغ 30 مليون دولار التي قام بتهريبها الى تونس دون موافقات و بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة والتي تسببت في إيقافه عن العمل ومنعه من السفر ، ويستمر في إستغلال هذا المبلغ في استقطاب رجال أعمال ومدراء بنوك بحجة إيداع جزء من المبلغ لديهم او تنفيذ أعمال مشتركة

والمعلومات التي أفادت بها وأكدتها الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي تؤكد ان المبلغ لم يبقى منه إلا أقل من 3 مليون فقط، أما الباقي وهو تقريبا 27 مليون دولار قد قام بتدويرها في معاملات استعمل فيها شركته الخاصة (مجمع التجارة الدولية) وشركة عائلته كوسطاء في معاملات بالملايين ليحق لهم أخذ بضعة ملايين كنسبة وساطة من هذه المعاملات.

المصدر كشف عن قيام مالك الهمالي بعيو (بصفته مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية لافيكو تونس) بتسويق مجموعة من الفيلات ومشروع فندق البحيرة على مجموعة من أصحاب الأعمال والبنوك والشركات كمحاولة لتسويق نفسه كرجل أعمال ومدير له صلاحيات دون أن يعلم الجانب التونسي أنه ممنوع من السفر ومطلوب لدى النائب العام.

كما أنه لدى مالك الهمالي بعيو لديه عدد 2 ملفات جنائية لدى النائب العام وتتمثل في ملف الفواتير المزورة التي قدمها بعد الأحداث (سنة 2012) والتي تخص مستحقاته من الدولة وقدمها بقيمة أكثر من 16 مليون دينار وعند مراجعتها تبين أنها لا تصل حتى إلى 2 مليون، وهي تخص شركة التموين التي كان يعمل بها مع مدير مراسم القذافي (نوري المسماري) والتي كانت تقوم بتموين باب العزيزية وقرية المغرب العربي (عائلة القذافي) واحتفالات وضيوف القذافي .

كذلك تهريب مبلغ 30 مليون دولار الى تونس دون موافقات إلى فرع شركة الإنماء للنفط والغاز والتي أسسها بالمخالفة لقانون صندوق الإنماء ، ومع عمل الأجهزة الرقابية بفحص حسابات الشركة قام هو و رمضان الأرناؤوط (رئيس مجلس إدارة الصندوق) بتقديم رشوة بقيمة 100 الف دولار الى اعضاء اللجنة (تم التحفظ على قيمة الرشوة لدى ديوان المحاسبة) وإستمراره في التصرف في أموال الشركة وتمرير معاملاته على شركته الخاصة وشركة عائلته كشركات وسيطة لغرض أخذ نسب عالية من الأموال كخدمات مع إخفاء الأسعار الحقيقية من المصدر.

كما كشف ديوان المحاسبة سابقاً لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام مكتب مراجعة قانوني بدولة تونس كلف من قبل ديوان المحاسبة بتجميد حسابات التي قام المدعو “مالك بعيو” بتحويل إليها قيمة القرض الخاص بصندوق الانماء .

المصدر كشف لصدى الاقتصادية عن تجميد حسابات شركة مجمع التجارة الدولية التي أحال إليها مالك بعيو هذه المبالغ .

حيث قام بعيو بتحويل مبالغ من فرع شركة الانماء للنفط بتونس إلى حساب شركته الخاصة بالمخالفة بعد تهريبه لقيمة القرض .

وعلمت صحيفة صدى الاقتصادية عن ترويج مالك بعيو بتونس بأن شركة الانماء للنفط والغاز هي شركة خاصة ولا تتبع الدولة الليبية بل تتبع رجال أعمال ، وفي ذات الوقت نفى ديوان المحاسبة وقرار الصادر عن المجلس الرئاسي ذلك .

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