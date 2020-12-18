“التعليم والصحة”.. على رأس أولويات جهاز تطوير المراكز الإدارية

عقدت لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، اجتماعًا موسعًا؛ لبحث الصعوبات، التي تواجه استئناف مشاريع التنمية في جميع المدن الليبية؛ وذلك في إطار سعي الجهاز لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وشاملة في جميع أنحاء البلاد.

وتأكيدًا على أهمية وحدة المؤسسات المعززة لوحدة لليبيا؛ استعرض رئيس اللجنة خلال الاجتماع استئناف المشاريع المتعطلة والمشاريع المستهدفة والمقترحة في خطته؛ مما يشير إلى الجهود المبذولة خلال هذه المرحلة في الذهاب إلى ميزانية موحدة، وهو ما يترتّب عليه تنمية مُوحّدة بكل المدن والمناطق.

ونوقشت كذلك الخطوات والإجراءات والترتيبات الفنية والمالية الرامية الى توحيد الميزانية العامة خلال العام 2021،

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، الذي حضره جميع مديري مكاتب فروع الجهاز، على أن تكون الأولوية في تنفيذ المشروعات خلال العام القادم لقطاعي التعليم والصحة وبقية المرافق الخدمية، التي تساهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية