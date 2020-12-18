منير عصر: سعر الصرف الجديد كارثة اقتصادية

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قال وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر إن محاسبي مصرف ليبيا المركزي الذين تقمصوا عباءة رجال الاقتصاد ارتكبوا كارثة اقتصادية من خلال تعديل سعر الصرف الجديد.

وأضاف عصر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه كان من الأجدر أن يكون الإصلاح الاقتصادي من خلال الدولار الجمركي وألا يتم إنهاك وإضعاف الدينار الليبي والسقوط الحر نحو التضخم وإنهاك أصحاب الدخل المحدود.

وتابع وزير الاقتصاد :”الوضع قد يكون أو يبدو جيدًا أمام الذين يقولون إن الأسعار بالسوق مقومة على الدولار بأكثر من 6 دينار وتناسوا هؤلاء أن الناس صرفت كل مدخراتها السابقة واستنفذتها وهي على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها”.

وأشار عصر إلى أن السؤال الأهم هو هل يستطيع المركزي طرح عملة أجنبية تقابل حجم الطلب على النقد الأجنبي أم سندخل سوق سوداء جديدة قد تلتهب نيرانها لتقضي على ما تبقى من أمل المواطن الذي سئم من حقول التجارب.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي، قرر تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.

وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة “أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية”.

وأضاف البيان “يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع ”.

وتابع “سيكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن”.