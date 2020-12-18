بعد تعديل سعر الصرف.. دعوات العصيان المدني تجتاح ليبيا لإسقاط “الكبير”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثار قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي، ردود فعل غاضبة في الشارع الليبي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا عدد من النشطاء الشعب الليبي بجميع أطيافه للخروج في مظاهرات حاشدة بكافة أرجاء ليبيا في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، مُطالبين بإسقاط محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وقال الناطق باسم حراك همة شباب طرابلس، أحمد أبو عرقوب، إن هذه الدعوة جاءت ردًا على فشل الحوار السياسي، ووجود غضب شعبي من سعر الصرف الجديد، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي رفع سعر الصرف 220% عما قبل، وهي الخطوة التي سوف تنعكس سلباً على المواطن الليبي، بحسب قوله.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا الوضع سوف يزيد من الأعباء على الأسر الليبية والمهجرين والنازحين لتدني المرتبات، مشيرًا إلى أنه سوف يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات والسلع وخفض القيمة الشرائية للمواطن الليبي.

ومن ناحيته، قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إنه ليس لديه ثقة في أن سعر الصرف الجديد للدينار الليبي سوف يلبي الطموحات.

افحيمة أضاف في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مصرف ليبيا المركزي بات يمارس ما وصفها بسياسة الإعياء، مشيرًا إلى أن المواطن سيتحمل دفع الفارق 3.08 دينار لسداد ما نهبته الحكومات وما ذهب لتركيا من مليارات بالإضافة لما سرقه التجار والمليشيات.

وطالب النشطاء، في بيانات غاضبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يستمر الاحتشاد حتى يتمكنوا من إسقاط محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتغيير مجلس الإدارة بالمصرف.

كما دعا النشطاء إلى عصيان مدني شامل من أجل أن تتحقق مطالبهم التي تتمثل في توحيد سعر الصرف على 1.32 دينار ليبي، وتوفير السيولة، وإلغاء قرار خصم 20% من المرتبات.

وحدد النشطاء أهدافهم في العصيان المدني، والمظاهرات التي أعلنوا أنها ستبدأ من الغد أمام كل من؛ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ومصرف ليبيا المركزي بسبها، ومصرف ليبيا المركزي بنغازي، ومصرف ليبيا المركزي البيضاء، رافعين شعار “الشعب الليبي قال كلمته”.

وفي السياق كتب ناشطون عبر الفيس بوك “لا 5+5 ولا غدامس ولا الصخيرات ولا تونس ولا مصر ولا مصرف ليبيا المركزي ولا كرنكاطي، يا إما عصيان مدني والشعب يقول كلمته أو نهاية الوطن والمواطن، دولة نفطيه تباع أرضها بثمن بخس والشعب يتفرج والحل بيده.. عصيان مدني”.

وتفاعل كثيرون مع وسم “هاشتاج” #عصيان_مدني، بتأكيد الاستجابة إلى الدعوة، قائلين “عصيان مدني في كافة المدن الليبية من مساعد إلى رأس اجدير إلى أقصى الجنوب للمطالبة بإسقاط مجلس الصديق الكبير وتوحيد سعر الصرف على 1.32 وتوفير السيولة النقدية.. لا تخذلوا العصيان وكونوا في الموعد، والرجاء منكم المشاركة على أوسع نطاق”.

وأقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الأربعاء، بالإجماع تعديل سعر صرف الدينار الليبي، بما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، على أن يسري هذا السعر على جميع الأغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من الثالث من يناير 2021م.

وأشار بيان المركزي إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.

وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 م، لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وورد في البيان أن مجلس إدارة المصرف سيكثف اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعانيها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية.