شركة “سرت” تُحقّق قفزة قوية في معدلات إنتاجها اليومي

كشفت شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغـاز” عن معدّلات جديدة في إنتاج النفط الخام.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن إنتاجها تجاوز مائة ألف برميل يوميًا، بزيادة فاقت إنتاجها بحوالي الضعف قبل إقفال النفط في بداية العام الحالي، والذي كان يبلغ في المتوسط 55 ألف برميل يوميًا.

وأضافت: هذه الزيادة جاءت بعد تنفيذ برامج الميزانية الاستثنائية، التي شملت صيانة مجموعة من الآبار وبلغت 24 بئرًا، إضافة إلى إنزال المضخات الكهربائية الغاطسة لها، وتنفيذ برنامج تطوير طبقة الحراش بجنوب زلطن، وذلك من خلال حفر تسعة آبار تطويرية.

ولفتت الشركة إلى تنفيذ أعمال فنية على الآبار، دون منصة حفر؛ تشمل التنشيط بالحامض والتكسير الهيدروليكي وإعادة استكمال البعض الآخر.

الشركة، في ختام بيانها؛ ذكرت أن الميزانية التي صُرِفَت لتنفيذ هذه البرامج، تم استردادها وإرجاع رأس المال المصروف بالإنتاج الذي تم تحقيقه، وكان ذلك خلال أقل من 30 يومًا؛ ممّا يؤكد أن الاستثمار في قطاع النفط من أكثر المشروعات المهمة من حيث الربحية والجدوى الاقتصادية.

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