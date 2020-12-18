ذي اندبندنت : استئناف الرحلات الجوية و الإستثمارات التجارية بين مالطا وليبيا من ضمن نقاشات الإجتماعات الثنائية

قالت وزارة الخارجية المالطية يوم الجمعة في بيان أن استئناف الرحلات الجوية بين مالطا و ليبيا كان أحد الموضوعات التي نوقشت في سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي عُقدت على مدار اليومين الماضيين.

ووفقا لصحيفة ذي اندبندنت البريطانية انه تم تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين مالطا وليبيا بواسطة طيران مالطا لعدد من السنوات حتى الآن منذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا ، فقط شركة الطيران Medavia هي التي تربط البلدين من خلال طريق تديره إحدى طائراتها

وبحسب البيان الحكومي ، ناقش الوفد الطرق التي يمكن من خلالها للطرفين الاستعداد لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مالطا وليبيا ، بهدف تسهيل الوصول و المغادرة من ليبيا مع مراعاة كل ما يلزم تدابير أمنية.

وجاء في البيان أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الاستثمار الليبي في مالطا والاستثمار المالطي في ليبيا”.

وفي اجتماعات منفصلة التقى الوفد مع نائب وزير الداخلية الشيباني لبحث قطاع الهجرة والاتفاقية الموقعة بين مالطا وليبيا في هذا الصدد في وقت سابق من العام الجاري.

في غضون ذلك ، تم عقد اجتماع في مدينة مصراتة مع الحكومة المحلية حيث تمت مناقشة آفاق تحسين العلاقات الاقتصادية لمالطا مع المدينة من خلال تسهيل التجارة بين ميناء مصراتة و الموانئ في مالطا وفتح القنصلية هناك .

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