البعثة الأممية تدين الأعمال الإجرامية ضد المؤسسة الوطنية للنفط

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.

وقالت البعثة ينبغي دعم مؤسسة النفط لا تقويضها فهي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية تعمل لصالح جميع الليبيين، ويجب أن تظل كذلك ، مضيفة أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات حسب بيان على موقعها الإلكتروني.

ولفت البيان إلى تعرض إنتاج النفط الليبي لانتكاسات خطيرة في العام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي رفع قبل ثلاثة أشهر فقط، بعدما أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات

كما نوه بـتمكن المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل رغم الظروف الصعبة للغاية.

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